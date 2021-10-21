Efsane oyun God of War bilgisayarlara geliyor: İşte fiyatı

Sony'nin PlayStation efsanesi God of War, artık bilgisayarlarda da oynanabilecek. Steam'de listelenen oyunun fiyatı da belli oldu.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Sony, efsane PlayStation oyunlarını bilgisayarlara getirmek için kolları sıvadı.

2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, artık bilgisayarlarda da oynanabilecek.

STEAM'DE LİSTELENDİ

Sony'nin resmi Steam hesabında listelenen God of War için 329 TL'lik bir ön sipariş ücreti belirlenmiş durumda.

Sayfadaki bilgilere göre oyun, 14 Ocak 2022 tarihinde Steam üzerinden erişime açılacak.

PlayStation’un en sevilen oyunlarından olan God of War’un sistem gereksinimleri ise tam olarak belli olmadı. Ancak oyunu bilgisayarınızda oynamak için en az 80 GB'lık boş alana ihtiyacınız olacak.

Gerçek 4K çözünürlüğü de destekleyecek oyun, ayrıca 21:9 geniş ekranlarda sorunsuz çalışacak ve NVIDIA’nın DLSS ve Reflex özelliklerine sahip olacak.

GOD OF WAR NELER SUNACAK

God of War Steam sayfasında, oyunla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

Aslına sadık zengin görseller:

"PC için daha da geliştirilmiş çarpıcı görseller. En üst performansı sunabilmek için kilidi kaldırılan kare hızlarıyla, destekleyen cihazlarda [MU1] gerçek 4K çözünürlüğün keyfini çıkarın. Daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, geliştirilmiş ekran alanı yansımaları, GTAO ve SSDO eklentileri ve çok daha fazlasını sunan geniş grafik seçenekleri ve hazır ayar yelpazesiyle kendi ayarlarınızı belirleyin."

Nvidia DLSS ve Reflex desteği:

Kalite, performansla buluşuyor. Belli başlı Nvidia GPU'larında kare hızlarını artırmak ve güzel, keskin görüntüler elde etmek için NVIDIA Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisinin yapay zekâ gücünden yararlanın. Arzu ettiğiniz tepkisel oyun deneyimiyle daha hızlı tepki verebilmenizi ve daha sert kombolar yapabilmenizi sağlayan NVIDIA Reflex Düşük Gecikme teknolojisini kullanın.

Kişiselleştirilebilir kontroller:

Nasıl isterseniz öyle oynayın. DUALSHOCK®4 ve DUALSENSE kablosuz kontrol cihazları başta olmak üzere geniş oyun kumandası ve tuşları tamamen değiştirilebilir fare ve klavye desteği sayesinde her eyleme oynanış tarzınıza uyacak ince ayar çekme gücü ellerinizin arasında.

Ultra Geniş ekran desteği:

Atmosfere hiç olmadığı kadar gireceksiniz. Panaromik geniş ekranda nefes kesen manzaralarla İskandinav topraklarında yolculuk edin. 21:9 ultra geniş ekran desteği ile God of War, orijinal kusursuz tiyatral görünümü daha da ileriye taşıyarak sinema kalitesinde bir deneyim sunuyor.