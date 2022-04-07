Efsane oyun Max Payne yeniden geliştiriliyor

Bir zamanların efsane nişancı oyunu Max Payne'in remake sürümü geliyor. İşte yeni oyun hakkında tüm detaylar...

Finlandiyalı Remedy Entertainment tarafından geliştirilip, Gathering of Developers tarafından yayınlanmış bir üçüncü şahıs nişancı oyunu olan Max Payne, ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürüldü.

2000'li yıllara damgasını vurmuş ve bir nesil arasında efsane olarak anılan Max Payne oyununun remake sürümü geliyor.

Max Payne 1 ve 2 tek oyun olacak

Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser tarafından yapılan açıklamaya göre, Max Payne 1 ve 2 birleştirilerek tek oyun olarak yeniden geliştirilecek.

Oyunun geliştiricisi olan Remedy şirketinin yürüteceği projenin şu anda konsept geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Houser, "Yıllar içerisinde Remedy ekibi inanılmaz bir hayran içeriği oluşturdu. Bu yeni versiyon için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Rockstar Games, Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapılması için gereken bütçeyi sağlayacak. Remedy Games, geçen yıl da Alan Wake'in remastered versiyonunu yayınlamıştı.

Max Payne'nin yeni uyarlaması PC, PlayStation 5 ve XBox için üretilecek. Ancak oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı.