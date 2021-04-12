Efsane PlayStation oyunları akıllı telefonlara geliyor

Sony, efsane PlayStation oyunlarını mobile uyarlamak için çalışmalar yürütüyor.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Sony, efsane PlayStation oyunlarını akıllı telefonlara getirmek için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde bir PlayStation efsanesi olan Crash Bandicoot'un mobil oyunu, kullanıcılarla buluşmuştu. Ancak görünüşe göre bu oyunların devamı gelecek.





Sony'nin planları arasında, efsane PlayStation oyunlarının mobil sürümlerini geliştirerek, önümüzdeki 5 yılda telefonlara sunması yer alıyor. Ancak hangi oyunların mobil sürümünün geleceği henüz belli değil.

MOBİL OYUN SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs sayesinde, oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 20 büyüdü.

Oyun sektörünün dünya çapındaki hasılatına baktığımızda; bilgisayar oyunlarının payı yüzde 24, konsol oyunlarının payı yüzde 23, mobil oyunların payı ise tam yüzde 51 oldu.