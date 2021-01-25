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    Ege Üniversitesi'nde aşı geliştirme merkezi kuruldu

    EÜ Rektörü Necdet Budak, aşı merkezinin özel sektör ve kamu arasında iş birliği yapacağını söyledi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 13:09
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    Ege Üniversitesi'nde aşı geliştirme merkezi kuruldu

    Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

    EÜ Rektörü Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, aşı alanında bilimsel bilgi üretmek, genç araştırmacılar yetiştirmek, üretilen aşıları toplumun hizmetine sunmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığını belirtti.

    MERKEZİN GÖREVLERİ

    Üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi sayısının 42'ye ulaştığını aktaran Budak, "Merkezimiz ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada ortaya çıkan ve halk sağlığı sorununa dönüşen bulaşıcı hastalık etkenlerinin tanı ve tedavisine yönelik bilimsel bilgi üretecek. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak disiplinler arası bir felsefe ile çalışmalar yapacak.

    Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecek olan merkez, araştırma geliştirme, teknoloji transferi, yerli ve milli teknoloji üretimi konularında üniversite sanayi, özel sektör ve kamu arasında iş birliği yaparak çalışmalar yürütecek." ifadelerini kullandı.

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    YURT DIŞINDAKİ KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ

    Kurulan merkezin yurt dışındaki kuruluşlarla da iş birliği yapacağını ifade eden Budak, bu kapsamda sektörde gereksinim duyulan ara eleman ve uzmanlara sistem odaklı sertifikalı eğitimler vereceklerini de kaydetti.

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