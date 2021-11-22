Einstein'ın 54 sayfalık el yazması satışa çıkıyor

Albert Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makale, Fransa'da düzenlenecek açık artırmada alıcı bulacak.

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Elbert Einstein'in bir el yazması, açık artırmaya çıkıyor. Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makalenin, görelilik teorisinin ön hazırlıklarını içerdirdiği belirtiliyor.

Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2-3 milyon euroya alıcı bulması bekleniyor.

EN DEĞERLİSİ

Müzayedeyi düzenleyen Christie's, bunun şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması olduğunu söylüyor.

El yazmasının, 1913-1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi.

Makale, İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin, uzun yıllar çok iyi durumda korunduğu belirtildi.