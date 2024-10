Ekim 2024'ün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Haber Merkezi

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ekim ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, ekim ayının ikinci yarısında platforma 10 oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

South Park: The Fractured but Whole (Bulut, Konsol, PC) – 16 Ekim

Donut County (Bulut, Konsol, PC) – 17 Ekim

MechWarrior 5: Clans (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 17 Ekim

Call of Duty: Black Ops 6 (Bulut, Konsol ve PC) – 25 Ekim

Call of Duty: Modern Warfare III (Bulut) – 25 Ekim

Call of Duty: Warzone (Bulut) – 25 Ekim

Ashen (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Ekim

Dead Island 2 (PC) – 31 Ekim

StarCraft: Remastered (PC) – 5 Kasım

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 Kasım

KALDIRILACAK OYUNLAR

Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut, Konsol ve PC)

Headbangers (Bulut, Konsol ve PC)

İnternet (Bulut, Konsol ve PC)

Lonely Mountain's Downhill (Bulut, Konsol ve PC)

Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol ve PC)