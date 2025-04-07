ABD küresel yapay zeka aracı kullanımında lider konumda

Haber Merkezi

Yapay zeka (YZ) araçlarına olan küresel ilgi giderek artıyor. Aitools.xyz'den alınan verilere göre, geçen yıl yapay zeka araçlarına yönelik web trafiğinde ABD 17,46 milyar ziyaretle dünya lideri oldu.

Bu yılın şubat ayı itibarıyla da ABD, küresel yapay zeka web sitesi trafiğine hakim durumda. Ancak, Hindistan ve Kenya gibi ülkeler de yapay zeka araçları kullanımında önemli bir yükseliş gösteriyor.

HİNDİSTAN VE KENYA İLK ÜÇTE

Hindistan, şubat ayında yapay zeka web sitelerine 1,1 milyar ziyaretle küresel toplamın yüzde 9'unu oluşturarak dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.

Kenya ise aynı dönemde 549 milyon ziyaretle küresel toplamın yüzde 4,6'sını oluşturdu ve yapay zeka araçları kullanımında üçüncü sıraya yerleşti.

DİĞER ÜLKELERİN KATKILARI

Brezilya ve Çin, yapay zeka araçlarının küresel kullanımına önemli katkı sağlayan diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Brezilya, şubat ayında 468,6 milyon ziyaretle küresel toplamın yüzde 3,9'unu oluştururken, Çin 382,1 milyon ziyaretle yüzde3,2'lik bir paya sahip oldu.

Almanya ve İngiltere de yapay zeka araçlarına yoğun ilgi gösteren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

DÜŞÜK ETKİLEŞİM GÖSTEREN ÜLKELER

Kanada ve Filipinler, Şubat ayında yapay zeka web sitelerine en az ziyaret gerçekleştiren ülkeler arasında yer aldı.