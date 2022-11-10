Ekim ayının en iyi orta seviye telefonları belli oldu

Ekim ayının en iyi orta seviye telefonları belli oldu

AnTuTu, geçtiğimiz ekim ayının en güçlü orta seviye Android akıllı telefonlarının yer aldığı listesini yayınladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ekim ayının en yüksek puan alan orta seviye android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

Zirvede Realme GT NEO 3 var

Dimensity 8100 işlemcisinden güç alan Realme GT NEO 3, 817 bin 197 puan alarak ekim ayının en iyi orta segment telefonu oldu.

Orta segmentte, Qualcomm ve MediaTek arasında yaşanan rekabetin kızıştığı görülüyor. Listenin ilk dört sırasını Dimensity 8100 ve 8100-Ultra tarafından desteklenen Realme GT Neo 3, Poco X4 GT, Mi 12T ve Redmi K50i modelleri oluşturuyor.

İşte ekim ayının en iyi 10 orta segment Android telefonu