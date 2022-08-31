Ekran kartı fiyatları düşmeye devam edecek

Yapılan pazar araştırmasına göre, NVIDIA ve AMD ekran kartı fiyatları eylül ayında da düşüşünü sürdürecek.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı stoklarını da eritiyor. Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başladı.

Ekran kartı fiyatları düşüşe devam edecek

Yapılan pazar araştırmasına göre, NVIDIA ve AMD ekran kartı fiyatları yılın başından bu yana yüzde 57 değer kaybetti.

Uzun bir süre çıkış fiyatının çok üzerinde seyreden fiyatlar, yavaş yavaş bu seviyelerin altına inmeye başladı.

Kaynaklar AMD ve Nvidia’nın üretici ortakları ile perakende kanallarına notlar göndererek bir an evvel stok fazlasını eritmelerini istediğini dile getiriyor.

Özellikle, üretici ortaklar tarafında eylül ayında da ekran kartı fiyatlarında düşüşler yaşanacak.

Bununla birlikte, stok fazlalığının 2023 ortalarına kadar erimesinin pek mümkün olmadığı da gelen bilgiler arasında.

Uzmanlar, 2022 yılı içerisinde eskisi gibi bir stok sıkıntısı veya fiyat artışı beklemediklerini söylüyor.

Kripto pazarındaki düşüş ise önümüzdeki günlerde ekran kartı fiyatlarını daha da aşağılara çekebilir. Ancak, ülkemizdeki döviz kuru nedeniyle fiyat düşüşünü hissetmemiz biraz zor görünüyor.