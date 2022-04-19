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    Ekran kartı fiyatları düşmeye devam ediyor

    Kripto paraların etkisiyle fiyatların artışa geçtiği ekran kartı pazarı, mart ayında girdiği düşüş eğilimini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:08
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    Ekran kartı fiyatları düşmeye devam ediyor

    Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

    Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

    Fiyat düşüşü sürüyor

    Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

    Yapılan pazar araştırmaları, ekran kartlarında mart ayında belirli bir miktar düşüş yaşandığını gösteriyordu.. Söz konusu düşüşler, nisan ayında da devam ediyor.

    Ekran kartı fiyatları düşmeye devam ediyor #1

    Mart ayının ilk iki haftasında, şubat ayına göre fiyatlarda yüzde 9 civarında bir düşüş gözlemlenmişti. Bazı modellerde bu düşüş yizde 20 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

    En büyük gösterge olan çıkış fiyatı ve sokak fiyatları arasındaki oran ise en düşük seviyelere geldi.

    Geçen yıl aralık ayında yüzde 80-90 arasında seyreden bu fark, nisan ayıyla birlikte yüzde 20 seviyelerine kadar düştü.

    Uzmanlara göre ekran kartı fiyatları, mayıs ayının sonlarına doğru ilk çıkış fiyatlarına kadar düşecek.


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