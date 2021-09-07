Ekran kartı fiyatları yeniden yükselişe geçecek

Kripto para madenciliğinin yeniden hareketlenmesi ile birlikte ekran kartı piyasasında yaşanan tedarik problemleri artmaya başladı. Bu da yeni bir fiyat yükselişi anlamına geliyor.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, her dört ekran kartından biri madencilik için kullanılıyor.

DÜŞEN FİYATLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Son aylarda ise kripto para madencilerine adeta savaş açan Çin, harcanan enerji nedeniyle madencileri ülkeden kovmaya başlayınca ekran kartı fiyatları düşüşe geçmişti. Ancak sektörden gelen bilgiler oldukça olumsuz.

Madenciliğin tekrar yükselişe geçmesinin ardından, ekran kartlarında yeniden stok sorunları yaşanmaya başladı.

TechPowerUp tarafından paylaşılan bilgilere göre, kart bulunabilirliği yüzde 50 oranında düşmüş durumda. Bu da yeni fiyat artışlarının yolda olduğunu gösteriyor.

Ağustos ayı sonlarına doğru tekrar yükselişe geçen ekran kartı fiyatlarının, yükselişine devam edeceği söylenirken, son yayınlanan Steam Donanım Anketi, yaşanan stok sıkıntısı ve fiyat artışlarına rağmen RTX 3000 ailesinin kullanım oranının arttığını gösteriyor.

Nvidia ve AMD gibi üreticiler ise durumdan son derece memnun. Her iki şirket de ilk çeyrekte toplam 4 milyar dolar civarında oyuncu ekran kartı satmıştı. Bu fiyatın yaklaşık 500 milyon doları madencilere ait.