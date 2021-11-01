Ekran kartı fiyatları yeniden yükselişe geçti

Kripto para madenciliğinin yeniden hareketlenmesi ile birlikte ekran kartı piyasasında yeniden fiyat artışları baş gösterdi.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, her dört ekran kartından biri madencilik için kullanılıyor.

DÜŞEN FİYATLAR YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI

Son aylarda ise kripto para madencilerine adeta savaş açan Çin, harcanan enerji nedeniyle madencileri ülkeden kovmaya başlayınca ekran kartı fiyatları düşüşe geçmişti. Ancak sektörden gelen bilgilere göre fiyatlar yeniden yükselmeye başladı.

Örneğin Radeon RX 6800 ve RX 6800 XT modelleri, amiral gemisi RX 6900 XT'nin tavsiye edilen satış fiyatından bile daha yüksek fiyatlara satılmaya başladı.

Kara borsada GeForce RTX 3070 Ti gibi NVIDIA modelleri 2000 ve GeForce RTX 3090 modeli ise 4029 eurodan satılmaya devam ediyor.

AMD ekran kartı fiyatlandırması 10 Ekim ile 29 Ekim arasında yüzde 18 artış gösterirken, NVIDIA modelleri ise yüzde 16 zamlı satılıyor.

Nvidia ve AMD gibi üreticiler ise durumdan son derece memnun. Her iki şirket de ilk çeyrekte toplam 4 milyar dolar civarında oyuncu ekran kartı satmıştı. Bu fiyatın yaklaşık 500 milyon doları madencilere ait.