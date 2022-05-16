Ekran kartı fiyatları yılın ikinci yarısında düşecek

Corsair CEO’su Andy Paul, ekran kartı fiyatlarının yılın ikinci yarısında düşebileceğini söyledi.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor.

Corsair: Fiyatlar düşüşe geçecek

Corsair CEO’su Andy Paul, ekran kartı konusunda olumlu hamleler gördüklerini ve 2022’nin ikinci yarısında fiyatların düşme eğilimi göstereceğini söyledi.

2022 ilk çeyrek finansal rakamlarını da açıklayan Paul, ekran kartı fiyatlarının kısa bir süre içinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı çizgisine döneceğini ve hatta bunun da altına düşeceğini müjdeledi.

Mart ayının ilk iki haftasında, şubat ayına göre fiyatlarda yüzde 9 civarında bir düşüş gözlemlenmişti. Bazı modellerde bu düşüş yizde 20 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

En büyük gösterge olan çıkış fiyatı ve sokak fiyatları arasındaki oran ise en düşük seviyelere geldi.

Geçen yıl aralık ayında yüzde 80-90 arasında seyreden bu fark, nisan ayıyla birlikte yüzde 20 seviyelerine kadar düştü.

Uzmanlara göre ekran kartı fiyatları, mayıs ayının sonlarına doğru ilk çıkış fiyatlarına kadar düşecek.