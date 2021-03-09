Ekran kartı pazarında son durum: Intel ve AMD, NVIDIA'nın önünde

Dahili grafik kartına sahip ürünlere ilgi artınca, Intel pazar payını artırdı. AMD Intel'in hemen arkasında konumlandı. Stok sıkıntıları ise NVIDIA'nın başını ağrıtıyor. İşte son gelişmeler...

Koronavirüs nedeniyle bilgisayarlara olan talebin oldukça artması, ekran kartı piyasasını da hareketlendirdi.

Ayrıca son zamanlarda yaşanan kripto para madenciliğindeki artış da pazarın büyümesine katkı sağlıyor.

AMD ve Intel, pazara olan ilginin yoğun olduğu son dönemlerde satışlarını artıran iki üretici olarak karşımıza çıkıyor.

Gelen son verilere göre geçen yılın son çeyreğinde ekran kartı satışları yıllık bazda yüzde 12,5, çeyrek bazda da yüzde 20,5 büyüdü.





AMD VE INTEL SATIŞLARI ARTIRDI

AMD bu dönemde satışlarını yüzde 6,4, Intel ise yüzde 33,2 arttırdı. Intel'in işlemcilerinde dahili grafik kartının olması nedeniyle satışlar oldukça yüksek görünüyor.

NVIDIA ise, özellikle kripto madencilerinin piyasada ekran kartı bırakmaması nedeniyle stok problemleri yaşıyor. Şirketin bu dönemdeki satışları yüzde 4,37 azalmış durumda.

PAZAR LİDERİ INTEL

Bu rakamlarla Intel’in pazardaki payı yüzde 69 oldu. AMD yüzde 15’e, Nvidia ise yüzde 17’ye geriledi.

Geçen yıl dizüstü bilgisayar satışlarının ilk kez 230 milyona ulaşması, Intel'in pazar payını artıran en önemli neden oldu.

Harici grafik satışlarında ise NVIDIA açık ara pazarın tek hakimi konumunda. Söz konusu pazarda AMD yüzde 18 pazar payına gerilerken, Nvidia ise yüzde 82 ile son dönemlerin en yüksek rakamına ulaştı.

2021 yılında dizüstü bilgisayar pazarında yüzde 6 civarında bir gerileme beklenirken, PC pazarına olan talebin de düşeceği tahmin ediliyor.