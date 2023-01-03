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    Ekran kartı satışları son 20 yılın en düşük seviyesinde

    Son verilere göre, ekran kartı sevkiyatları 2022 yılının üçüncü çeyreğinde son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 09:25
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    Ekran kartı satışları son 20 yılın en düşük seviyesinde

    Son yıllarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşamıştı.

    Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı stoklarını da eritiyor. Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar düzeldi, ancak şimdi de talepler ciddi oranda düştü.

    Ekran kartı pazarı alarm veriyor

    Özellikle kripto paraların büyük düşüş yaşamasıyla birlikte ekran kartlarına olan talep azaldı. Son verilere göre, ekran kartı sevkiyatları 2022 yılının üçüncü çeyreğinde son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

    Sektör, masaüstü PC'ler için yaklaşık 6,9 milyon adet ekran kartı sevk etti. AMD, Intel ve Nvidia’nın toplam ekran kartı satışları, yıldan yıla yüzde 42 düşüşle yaklaşık 14 milyona indi.

    NVIDIA'nın masaüstü bilgisayarlar için ekran kartı satışı yıldan yıla yüzde 31,9 düşse de şirket, liderliğini korumayı başardı ve pazar payını yüzde 86'ya çıkardı.

    Ekran kartı satışları son 20 yılın en düşük seviyesinde #1


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