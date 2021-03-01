Ekran kartı stok sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek

Morgan Stanley analisti Harlan Sur, madencilere ve özellikle de oyunculara kötü haberi verdi. Sur, stok sorununun bir yıl daha devam edeceğini söyledi.

NVIDIA, 2 Eylül 2020'de düzenlediği bir etkinlik sırasında yeni nesil RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti.

NVIDIA’nın tanıttığı RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartları, satışa çıktıkları ilk günden bu yana stok problemiyle karşı karşıya kaldı.

Ayrıca AMD’nin RX 6800 serisinde de benzer stok sorunlarının yaşandığı belirtiliyor.

STOK SORUNU 2022'YE KADAR SÜREBİLİR

Özellikle kripto para madencilerinin piyasada ekran kartı bırakmaması, stok problemlerini daha da artırıyor. Morgan Stanley analisti Harlan Sur, ekran kartı sıkıntısının 2022'ye kadar süreceğini söyledi. Bu nedenle ekran kartı fiyatları, gelecek yıla kadar yüksek kalabilir.

Harlan Sur'a göre, sektördeki ekran kartlarına olan talep, arzı yüzde 10 ila 30 oranında aşmış durumda.

Grafik kartı üreticilerinin bu açığı kapatması üç veya altı ay sürecek. Ancak analiste göre ekran kartı pazarı, ancak 2022'de normale dönecek.

Geçtiğimiz günlerde NVIDIA, kripto para madencilerinin oyuncu ekran kartlarını satın almaması için farklı bir çözüm üretmişti.

Şirket, madenciler için özel grafik kartı CMP HX'i tanıtmıştı. Bu ekran kartlarında herhangi bir ekran bağlantısı yok ve yalnızca kripto madenciliği için kullanılıyor.