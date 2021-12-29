Ekranı üçe katlanan telefon: Samsung Galaxy Tri-Fold

Samsung, ekranı üçe katlanan yeni bir akıllı telefon patenti aldı. Galaxy Tri-Fold olarak isimlendirilen telefon, katlanabilir ekranlara farklı bir boyut getiriyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, şimdilerde yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Samsung, Galaxy Tri-Fold ismini verdiği ve ekranı üçe katlanan yeni bir akıllı telefon patenti aldı.

3 KAT KATLANAN EKRAN

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan patent görüntülerine göre, 3 kat katlandığında standart bir akıllı telefon görünümüne kavuşan Galaxy Tri-Fold, tamamen açıldığında ise dev bir tablet haline gelebiliyor.

Üzerinde HDMI bağlantısı bulundurması da beklenen telefonun, bu bağlantı sayesinde bir monitör olarak kullanılabileceği de patentte yer alan bilgiler arasında.

Çift menteşe yapısını benimseyen Galaxy Tri-Fold, Galaxy Z Fold 3'te olduğu gibi içe doğru katlanırken, aynı zamanda Huawei Mate X gibi dışa doğru da katlanabiliyor.

Böylece kullanım şeklini çeşitlendireceği düşünülen telefonda, ana ekran üzerinde parmak izi sensörü de yer alıyor.

Öte yandan ekran altı kameranın kullanılacağı ve buna 3'lü arka kamera kurulumunun da eşlik edeceği gelen bilgiler arasında.

Son olarak tüm bunların birer patent görüntüsünden elde edildiğini belirtelim. Bu nedenle böyle bir telefonun gelecekte karşımıza çıkıp çıkmayacağı tamamen Samsung'un katlanabilir telefon stratejisine bağlı.



