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    El Salvador vatandaşları, Bitcoin yasasını protesto ediyor

    Bitcoin'in El Salvador yönetimi tarafından resmi para birimi ilan edilmesinden sonra bazı kesimler, protesto için sokaklara döküldü.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 13:20
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    El Salvador vatandaşları, Bitcoin yasasını protesto ediyor

    Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir karara imza atmış ve Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçmişti.

    Maaşların Bitcoin ile ödenmesi için çalışmalar yürüten ve 3 BTC karşılığında oturma izni vermeye başlayan El Salvador, haftalar sonra halkın tepkisiyle karşılaştı.

    PROTESTO EDİLDİ

    Bitcoin’in yasal ödeme aracı olarak kullanılacak olmasından rahatsız olan vatandaşlar, ülkedeki koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden protesto için sokaklara döküldü.

    bitcoin el salvador

    Ülkenin başkenti San Salvador’da yürüyen ve kendilerine “Halk Direnişi ve İsyan Bloğu” adını veren protestocular, "Bitcoin'e Hayır" pankartlarıyla yürüyüş yaptı.

    Bitcoin’in çok değişken olduğunu, haksız kazanılmış paraların aklanılmasına sebep olacağını dile getiren protestocular, devlet başkanına tepki gösterdi.

    Bitcoin'e yatırım yapmanın piyango oynamaktan farksız olduğunu dile getiren halk, hükümetin böyle bir karar alırken halka danışmadığını söyledi.

    Bitcoin’in; yolsuzluğu, uyuşturucu, silah, insan ve vergi kaçakçılığını daha da kolaylaştıracağı ve ülkede parasal kaosa yol açacağı da gelen tepkiler arasında.

    EYLÜLDE BITCOIN KULLANILACAK

    Öte yandan El Salvador, Bitcoin’i 7 Eylül’den itibaren kullanmaya başlayacak ve artık resmi para birimi haline gelecek.

    bitcoin el salvador

    bitcoin el salvador

    bitcoin el salvador

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