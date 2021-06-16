El Salvador’da maaşlar Bitcoin ile ödenecek

Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador’da, maaşların BTC olarak ödenmesi için çalışmalar yapılıyor.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke kripto paralar hakkında yeni düzenlemeler üzerinde çalışırken, Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir karara imza atmıtşı.

Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçen El Salvador, ardından 3 BTC karşılığında oturma izni vermeye başlamıştı.

MAAŞLAR BITCOIN İLE ÖDENECEK

El Salvador’da ilgili bakanlıklar, maaşların Bitcoin üzerinden ödenmesine dair ortaklaşa çalıştıklarını açıkladı.

Bu yeni gelişme ile ilgili çok fazla ayrıntı bulunmuyor. Ayrıca işverenlerin kripto paranın volatilitesini nasıl ayarlayacağı ve ödemelerin nasıl yapılacağı gibi soruların cevapları belirsizliğini koruyor.

2001 Parasal Entegrasyon Yasası’nı çıkaran El Salvador, bu tarihten itibaren tüm maaşlarını dolar cinsinden ödüyordu.

Bitcoin maaş ödeme aracı olarak kabul edilse bile, ABD dolarının muhasebe amacıyla referans para birimi olarak kullanılmaya devam edilmesi bekleniyor.

Yeni iş kollarının doğmasının önünün açılacağını söyleyen Bukele, şu an piyasadaki Bitcoin'in değerinin 680 milyar dolar olduğunu, bu paranın yalnızca yüzde 1'i bile El salvador'a yatırım olarak gelse, bunun ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası'nı yüzde 25 artıracağını söylemişti.