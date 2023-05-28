Elveda görev yöneticisi! Çöken uygulamalar tek tıkla kapancak Windows 11'in yanıt vermeyen uygulamaları tek tıkla kapatmaya yarayan yeni özelliği sızdırıldı.

ensonhaber.com

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, yeni özelliklere kavuşacak.

Şimdiye kadar Windows kullanıcıları, çöken bir uygulamayı zorla kapatmak istediklerinde Görev Yöneticisi'ni açıp buradan işlem yapmak zorunda kalıyordu.

Yeni gelecek "Zorla kapat" isimli özellik ise oldukça basit bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar, artık ekranın altındaki görev çubuğunda ilgili uygulamanın simgesine sağ tıklayıp "Zorla kapat" seçeneğini seçebilecek.

Windows 11 için geliştirme aşamasında olan bu yeni özelliğin macOS ekosisteminde yıllardır bulunduğunu da belirtelim.

Öte yandan, yeni özelliğin Windows 11'e ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.