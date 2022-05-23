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Electronic Arts, başka bir şirkete satılacak
Electronic Arts kendisini satmak için görüşmelere başladı. Disney, Apple ve Amazon gibi potansiyel alıcı ve ortaklarla görüşmeler yapıldığı söyleniyor.
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 12:51
- Güncelleme : 23.05.2022 - 12:57
2020'de F1 oyununun da resmi yapımcısı olan Codemasters şirketini 1,2 milyar dolara satın alan Electronic Arts (EA), ardından Glu Mobile şirketini 2,4 milyar dolara bünyesine katmıştı.
Dünyanın önde gelen video oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA) kendisini satın alacak bir şirket arıyor.
CEO Andrew Wilson, daha güçlü bir şirketin çatısı altında şirketini yönetmeye devam etmek istiyor.
Apple da görüşme halinde
Basına yansıyan bilgilere göre EA, halihazırda Amazon, Disney ve Apple gibi dünya devleriyle görüşmeler yürütüyor.,
Disney'in online yayın platformlarına odaklandığı için oyun şirketi satın almaya sıcak bakmadığı belirtildi.