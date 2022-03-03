Electronic Arts, FIFA 22 oyunundan Rus takımlarını çıkardı

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya bir yaptırım da oyun dünyasından geldi. Electronic Arts, dünyaca ünlü FIFA 22 oyunundan Rus takımlarını çıkarma kararı aldı.

Ukrayna’ya yönelik saldırıları 8. güne giren Rusya'ya tepkiler giderek artıyor. Birçok alanda yaptırıma maruz kalan Rusya’ya bir yaptırım da oyun yapımcısı Electronic Arts’tan geldi.

RUS TAKIMLARI FIFA 22'DEN ÇIKARILDI

EA, FIFA 22 oyunundan Rus milli takımını ve diğer tüm Rus takımlarını çıkaracağını duyurarak, söz konusu kararın “Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olmak" için yapıldığını aktarıldı.

"UKRAYNA HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan EA Sports, "Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi, barış ve Ukrayna’nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor. FIFA ve UEFA’daki ortaklarımızın kararları doğrultusunda EA Sports, Rusya milli takımının ve tüm Rus kulüplerinin FIFA Mobile, FIFA çevrimiçi ve FIFA 22 dahil EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarılması için süreç başlattı. Oyunlarımızın diğer alanlarındaki ilgili değişiklikleri de aktif olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FIFA VE UEFA'DAN MEN KARARLARI

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) daha önce yaptıkları açıklamada, Rusya’nın milli takımının ve Rus futbol kulüplerinin tüm müsabakalardan men edileceğini açıklamıştı.

RUS VE BELARUS TAKIMLARI, NHL'DEN ÇIKARILDI

Video oyunları endüstrisinden daha fazlasını yapmasını isteyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, tüm oyun geliştiricilere ve e-spor platformlarına çağrı yaparak, Rus ve Belarus hesaplarını bloke etmeye, turnuvaları iptal etmeye ve oyuncuları yasaklamalarını istedi.

Öte yandan EA daha öncede Rus ve Belarus takımlarını NHL 22 oyunlarından çıkarmıştı.