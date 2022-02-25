Electronic Arts: FIFA isminin bize hiçbir faydası yok

Electronic Arts: FIFA isminin bize hiçbir faydası yok

Electronic Arts başkanı Andrew Wilson, FIFA ile olan anlaşmanın kendilerine hiçbir faydası olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda bir basın toplantısı düzenleyen Electronic Arts, FIFA ile olan isim hakları sözleşmesinin gözden geçirileceğini ve yeni isimler aradıklarını söylemişti.

FIFA ile EA Sports arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelindi. FIFA'nın, yeni 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep ettiği ortaya çıktı.

EA Sports cephesi bu ücrete sıcak bakmıyor. Bu nedenle bir süredir oyunun adının değiştirilmesi gündemde.

EA: FIFA'NIN BİZE BİR FAYDASI YOK

Electronic Arts'ın CEO'su Andrew Wilson, yakın tarihli bir şirket içi toplantıda FIFA ile ortaklık hakkında konuştu. FIFA anlaşmasının oyunun gelişimini yavaşlattığını belirten Wilson, "FIFA'nın bize tek faydası, oyunun kapağındaki dört harf." dedi.

CEO ayrıca, Electronic Arts'ın oyuncuların, takımların ve tüm liglerin FIFA ile anlaşma yapmak zorunda kalmadan isimlerini kullanmalarına izin veren lisanslara sahip olduğunu söylüyor.

DÜNYA KUPASI İLE ANLAŞMA SONA ERECEK

EA ile FIFA arasındaki 10 yıllık anlaşma, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan bu yılki Dünya Kupası'ndan sonra sona eriyor.

Electronic Arts'ın, FIFA ile daha fazla iş birliği yapmaması ve bu nedenle FIFA futbol oyununun adının değişmesi gündemde.

2K SPORT, FIFA İSİM HAKKIYLA İLGİLENİYOR

NBA başta olmak üzere piyasaya sürdüğü birçok spor oyunuyla bilinen 2K Sports, FIFA oyununun isim hakkıyla yakından ilgileniyor.

Şirketin patronu Strauss Zelnick, bir basın toplantısı sırasında kendisine sorulan "FIFA isim hakkıyla ilgilenip ilgilenmedikleri" sorusuna imalı bir yanıt vermiş ve "Daha önce bu spor kategorisiyle hiç ilgilenmemiştik. Bu bizim için büyük bir adım. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli." demişti.

Eğer 2K Sports ve EA Sport anlaşırsa, ünlü oyun serisi gelecek yıl "2K23" adıyla piyasaya sürülebilir.