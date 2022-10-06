Electronic Arts, yeni Need for Speed oyununu duyuracak

Electronic Arts, yeni Need for Speed oyununu duyurmak için son hazırlıkları yapıyor.

Electronic Arts, Need for Speed ​​serisinin merakla beklenen yeni oyununu duyurmak için geri sayıma geçti.

Need for Speed sosyal medya hesaplarının yeni bir logo ile güncellenmesi, oyunun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. Öte yandan, oyunun ilk gösterimi 6 Ekim TSİ 18.00'de yapılacak.

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İlk sızıntılara göre oyunun adı Need For Speed Unbound olacak ve 2 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

Aslına bakacak olursak, oyunun geçen yıl piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Criterion Games stüdyosunun Battlefield 2042 üzerinde çalışmak zorunda kalması nedeniyle çıkış tarihi tam bir yıl ertelendi.