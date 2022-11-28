Elektrik hatlarına takılan rengarenk toplar ne işe yarıyor

Elektrik tellerine asılı renkli plastik topların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Bu içeriğimizde, plastik topların kullanım amacına değiniyoruz.

Başınızın üzerinde asılı duran tellere dikkat eden biriysen; basketbol topu büyüklüğünde renkli topların elektrik kabloları boyunca sarktığını gözlemlemişsinizdir.

Ancak bu toplar sadece elektrik hatlarında değil, telefon hatlarında da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Peki bu topların görevi telleri süslemek mi yoksa başka bir kullanım amaçları mı var?

Bildiğiniz gibi, uçaklar gökyüzünde çok yüksekte yol alırlar. Örneğin, ticari jetler yerden 35 bin - 40 bin fit yükseklikte uçarlar.

Alçak uçuşlar

Askeri uçaklar, operasyonel gereksinimlerine bağlı olarak farklı irtifalarda uçabilirler. Yere çok yakın uçmak; yüksek binalar, kuleler ve hatta ağaçlar gibi yerdeki nesnelere çarpma tehlikesi oluşturur. Ayrıca görüş alanınız yerdeki şeyler tarafından engelleneceği için çok ileriyi de göremezsiniz.

Bununla birlikte, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen her uçuşta, yere çok yakın uçmanız gereken kalkış ve iniş anları da var.

Araştırmalar, çoğu uçak kazasının çoğunun kalkış veya iniş aşamalarından birinde meydana feldiğini gösteriyor.

Uçaklar kalkış ve iniş sırasında yere çok yakın uçtuğundan, havacılık uzmanları herhangi bir istenmeyen olay olasılığının en aza indirildiğinden emin olmak zorunda.

Kablolar uçaklar için ciddi bir tehlike

Enerji nakil hatları veya iletişim kabloları, kokpitin içinden fark edilemeyecek kadar ince olduklarından, özellikle kalkış ve iniş sırasında uçaklar için önemli bir tehdit oluşturur.

Ek olarak, renkleri arka plana karışacak şekildedir, bu da özellikle düşük ışık koşullarında pilotların onları fark etmesini daha da zorlaştırır.





Tellerde asılı hava işaret topları ne işe yarar

Genel olarak elektrik hatlarından sarkan plastik toplara hava işaret topları denir. Bunlar, genellikle orada bir tel olduğunu belirtmek için kullanılır.

Basit bir ifadeyle, bu renkli toplar alçaktan uçan uçakların pilotları tarafından görülebilmesi için tellerin uzunluğu boyunca yerleştirilir.

Bu işaretlerin birkaç bin metre öteden kolayca tespit edilmesi gerekiyor. Bu nedenle, hava topları uzaktan gözlemlenebilecek kadar büyük ve ayırt edici bir şekle (küresel veya silindirik gibi) sahiptir.

Ayrıca bı toplar, genellikle arka plan arazisiyle maksimum kontrast sunan renklerde boyanırlar. Turuncu, kırmızı ve beyaz, hava işaret toplarının en popüler renkleridir.

Toparlayacak olursak, hava işaret topları inanılmaz derece basittir. Ancak dikkat çekici derecede etkilidirler ve göklerde uçan insanların hayatlarını kurtarmaya yardım ederler.