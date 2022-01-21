Elektrikli araç Jetson One, uçuşa hazır

İsveçli Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobillerin alıcılara teslim edileceğini duyurdu.

Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim, uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Bu şirketlerden biri olan İsveçli Jetson Aero, Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve geçtiğimiz yıl 92 bin dolar karşılığında satışa sundu.

TESLİMATLAR BAŞLIYOR

Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobillerin teslimatlarına başlayacaklarını açıkladı.

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JETSON ONE ÖZELLİKLERİ

Tek kişilik uçan otomobil Jetson One, hafif alüminyum ve karbon fiber malzemeden yapıldı.

86 kilogram ağırlığındaki aracın, 118 beygir gücündeki motoru sayesinde saatte 101 kilometre hız yapabileceği aktarıldı.

Jetson Aero, aracın yaklaşık 20 dakika boyunca hava kalabildiğini ve ABD'de ultra hafif bir uçak olarak sınıflandırıldığını aktardı. Bu nedenle aracı ABD'de kullanabilmek için pilot lisansı gerekmiyor.

163 ÖN SİPARİŞ ALINDI

Uçan otomobilin adı, 1960’larda gösterilmeye başlanan ve dünya genelinde çok sevilen “Jetgiller” Jetsons ailesinden esinleniyor. Firmanın kurucuları Peter Ternström, şimdiye kadar 163 ön sipariş aldıklarını söyledi.