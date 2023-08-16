Elektrikli araçlar evde nasıl şarj edilir! İşte izlemeniz gereken adımlar 2030'da tamamen içten yanmalı yeni araçların satış yasağına doğru ilerlerken, daha fazla insan evleri için kendi kişisel şarj cihazlarına yatırım yapıyor. Peki elektrikli araçlar evde nasıl şarj edilir? Bu sorunun yanıtı için sizler için hazırladığımız rehbere göz atın.

Özel Haber

Çoğu insan için otomobillerini evde fişe takmak daha iyi bir seçenek olmaya başladı. Energy Saving Trust'a göre elektrikli araç şarjının yüzde 80'i artık evde yapılıyor.

Bunun nedeni, elektriğin yerel bir enerji tarifesinde çok daha ucuz olması ve araç kullanılmadığında pillerin şarj edilebilmesidir. Şarj istasyonlarındaki şarj maliyeti de zaman zaman yüksek olabiliyor.

Evde şarj imkanı, kullanıcıların uyurken de otomobillerini şarj etmesini sağlar. Bu sayede her sabah uyandıklarında dolu depo ile güne başlayabilirler.

Ancak evde şarj etme söz konusu olduğunda, doğru türde şarj cihazı seçmekten ne tür finansal teşviklerin mevcut olduğunu keşfetmeye kadar birçok soru gündeme geliyor.

Elektrikli araçlar evde nasıl şarj edilir

Evde şarj yapmak isteyenler için birkaç seçenek mevcut. Sürücülerin çoğu evlerinde kurulu bir wallbox kullanıyor, ancak bazıları arabalarını doğrudan üç pimli bir prize takıyor (düşük şarj olarak bilinir).

Yavaş şarj en basit gibi görünse de, maksimum 3kW hızında şarj olan yavaş bir işlemdir. Bu, Kia Niro EV gibi ortalama 64kWh pili olan bir arabanın tamamen şarj olması yaklaşık 24 saat sürebileceği anlamına gelir.

Tesla Model S veya Mercedes EQS gibi modellerde bulunan daha da büyük lityum iyon pillerini şarj etmek ise günler alabilir.

Çoğu kişi için, üç pimli bir prizden neredeyse iki kat daha hızlı şarj etme hızı ve doğrudan evinizin veya garajınızın duvarına monte etme kolaylığı ile bir wallbox ünitesi çok daha iyi bir seçenek olacaktır.

Otomobillerin şarj kablolarının evin içine açık kapı veya pencerelerden geçirilmesine de gerek yoktur.

Wallbox şarj cihazı nedir

Wallbox şarj cihazı, kabloları doğrudan evinizdeki elektrik kaynağına bağlanan bağımsız bir birimdir. Mülkünüzün dış duvarına monte edilir ve arabanızı şarj etmek için hızlı ve kolay bir şekilde fişe takmanıza olanak tanır.

Aküyü doldurmak için gereken süreyi azaltacak hızlı şarj ünitelerinin yanı sıra sadece belirli saatlerde (elektrik tarifenizin en ucuz olduğu zamanlar gibi) şarj olması için uzaktan programlayabileceğiniz 'akıllı' üniteler satın alabilirsiniz.

Üstelik bu şarj cihazları, faturalarınızı ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olacak şekilde güneş panellerine bağlanabilir.

Çoğu wallbox ünitesi 7kW'ta şarj olur, ancak yaklaşık 3kW'lık daha düşük hızlarda şarj olan daha basit ve daha ucuz şarj cihazları vardır.

Ev tipi şarj cihazlarının maliyeti nedir

Ev tipi şarj cihazlarının fiyatları, istenen şarj hızına ve sunduğu 'akıllı' özelliklere bağlıdır.

Temel 3kW yavaş şarj cihazları yaklaşık 100 eurodan başlarken, daha hızlı bir 7kW ünite için yaklaşık 300 euroya ihtiyacınız olacak. Ülkemizde ise söz konusu şarj cihazları 15 bin TL'den başlıyor.

Genel olarak, montaj maliyeti fiyata dahildir, ancak ev kablolarınızda önemli değişiklikler yapılması gerekiyorsa ekstra bir ücret alınabilir.

Büyük otomobil üreticilerinin kampanyalarına göz atmakta da fayda var. Çünkü bazı markalar, elektrikli araç satın aldığınızda wallbox şarj cihazlarını hediye edebiliyor.

Evde bir şarj noktası nasıl kurulur

En basit yol, montajı wallbox satan şirket aracılığıyla ayarlamaktır. Wallbox sağlayıcısının kendi onaylı montajcıları olması durumunda, montaj fiyatı genellikle satın alma fiyatına dahildir.

Üniteyi tek başına satın alırsanız, kendi teknisyeninizi seçebilirsiniz, ancak seçtiğiniz cihazın üreticisinden akreditasyon almaları gerekecektir.

Tesisatçının muhtemelen devam etmeden önce montaj için tercih ettiğiniz yeri ve evinizin elektrik devresini kontrol etmesi gerekecek. Wallbox'ın sigorta kutunuzdan çok uzağa monte edilmesini istiyorsanız veya kablo tesisatınızın yenilenmesi gerekiyorsa, kurulum için biraz daha fazla ödemeye hazır olun.

Akıllı şarj cihazı nedir ve buna ihtiyacınız var mı

Akıllı şarj cihazı, akıllı telefonunuzdaki çeşitli uygulamalara bağlanmak için wi-fi kullanan bir duvar kutusudur. Bunu yaparken, arabanızın şarj programını uzaktan uyarlamanıza olanak tanıyarak size şarjın ne zaman gerçekleşeceğini ve aküye ne kadar elektrik verileceğini seçmenizi sağlar.

Sonuç olarak, yalnızca elektriğin en ucuz olduğu zamanlarda şarj ettiğinizden emin olabilir veya hücrelerin aşırı ısınmasını önlemek ve pil ömrünü uzatmak için pildeki enerji miktarını yüzde 80 ile sınırlayabilirsiniz. Akıllı şarj cihazlarının maliyeti, standart ünitelerden daha pahalıdır.

Akıllı bir şarj cihazına ihtiyacınız olup olmadığına gelince, bu bütçenize ve ihtiyaçlarınıza kalmış. Bununla birlikte, sahip olmanın enerji tarifenizden en iyi şekilde yararlanmanıza ve aracınızın her zaman şarjlı ve ihtiyacınız olduğunda hazır olmasını sağlamanıza izin vereceği inkar edilemez. Aslında, satın almak daha pahalıya mal olur, ancak meyvelerini toplamanız uzun sürmez.

Kaç watt duvar şarj cihazı satın almalısınız

Şarj cihazınızın sağlayabileceği akım, hem evinizin elektrik tesisatına hem de aracınızın yerleşik şarj adaptörüne bağlı olacaktır.

Mevcut olanların en düşük olanı 3kW yavaş şarj cihazıdır; bu, mütevazi bir 40kWh bataryaya sahip Nissan Leaf gibi bir model için bile 12 saat tam şarj gerektirirken, Audi E-tron gibi daha büyük modellerde 24 saatten fazla şarj süresine ihtiyaç duyar.

Çoğu wallbox, 3kW'lık ünitelere kıyasla süreyi yaklaşık yarı yarıya azaltan 7kW hızlı şarj sunar. Neredeyse tüm elektrikli arabalar, şarjın çoğu gece yapıldığında ev kullanımı için ideal olan bu şarj cihazlarını kullanabilir.

11kW ve 22kW şarj ünitesi de vardır, ancak bunlar, evsel uygulamalarda nadiren görülen ancak genellikle endüstriyel veya iş yerlerinde bulunan üç fazlı bir güç kaynağı gerektirir.

Elektrikli araçlar normal prizlere takılabilir mi

Evet. Ancak bunun bazı dezavantajları var. Elektrikli arabaların çoğu, ev tipi bir elektrik prizinde bir fişle kullanılabilen, taşınabilir bir yavaş şarj cihazıyla birlikte gelir.

Bu, yaklaşık 3kW'da şarj olur ve bazı daha büyük araçların tam şarj olması 24 saatten fazla sürebilir. Artık çoğu üretici, ev içi şarj için bir wallbox takmanızı tavsiye ediyor.

Elektrikli araba evde ne kadar hızlı şarj edilir

Çoğu durumda, 7kW'lık hızlı şarj olan bir wallbox, evde şarj etmenin en hızlı yöntemini sunar. Bu ünite ile Mini Electric gibi bir otomobili üç buçuk saat gibi kısa bir sürede tam olarak şarj edebilirsiniz.

Ancak Nissan Leaf 40kWh modeli ise aynı şarj cihazıyla altı saate yakın bir sürede şarj olur.

Daha da hızlı şarj için, kablo tesisatınızı 22kW şarja izin verecek olan üç fazlı bir sisteme yükseltmeniz gerekir (ev içi kablo tesisatı genellikle tek fazlıdır).

Bu hızla, 40kWh'lik bir bataryaya sahip bir Nissan Leaf, iki saat gibi kısa bir sürede tamamen şarj edilebilir.