Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, nikel madenlerine ortak oluyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ham madde sıkıntısı içine düşmemek için bazı nikel madenlerine ortak olma kararı aldı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ihtiyaç artmış durumda. Ancak bu durum, özellikle nikel madenine olan ihtiyacı da artırdı.

Elektrikli araç üreten şirketlerin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan nikel, özellikle otomobillerin bataryalarında sıkça kullanılıyor. Ancak gelecekte nikel madeninde yaşanan kıtlıklar, üreticileri oldukça endişelendiriyor.

Örneğin, Tesla'nın sahibi Elon Musk, geçen ay Twitter'da "Nikel madeni, lityum iyon pil hücresi üretimini ölçeklendirmek için en büyük endişemiz." açıklamasını yapmıştı.

NİKEL MADENLERİNE ORTAK OLUYOR

Tesla, otomobil ve batarya üretimini aksatmamak ve uzun vadede ham madde sıkıntısı yaşamamak için nikel madenlerine göz dikti.

Şirket, Yeni Kaledonya adasındaki Goro firması ile nikel alım ve ortaklık anlaşması yaptı.

Önümüzdeki yıllarda nikele erişmenin zorlaşacağı ihtimali nedeniyle ortaklık adımlarının atıldığı belirtiliyor.

Elon Musk, daha önce madencileri daha fazla nikel üretmeye çağırmıştı. Analistlere göre nikel, talebin artmasıyla birlikte önümüzdeki üç yıl boyunca zor bulunan bir maden olabilir.

NİKEL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Nikel, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerdeki önemli bir bileşendir. Bu maden, akülere daha fazla enerji sığdırır ve üreticilerin daha pahalı olan kobaltı azaltmalarına yardımcı olur.

Bu sayede hem bataryaların boyutu küçülür hem de üreticilerin daha az maliyetle üretim yapmalarını sağlar.