Elektrikli uçak Alia, 2 bin km'den fazla uçtu

Elektrikli uçağı Alia, sekiz günlük uçuşunu tamamlayarak toplamda 12 saat havada kaldı.

Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

Otomobillerde karşımıza çıkan elektriklenme süreci, gelecekte hava taşıtlarına da sıçrayacak.

Elektrikli uçaklar konusunda birçok şirket şimdiden çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de ABD merkezli Beta Technologies.

Beta Technologies tarafından geliştirilen elektrikli uçak Alia, New York'taki Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan havalanıp, aradaki duraksamalarla birlikte toplamda 1 haftalık rotasını sorunsuz tamamladı.

12 saat havada kaldı

Bentonville'e inen elektrikli uçak, toplamda 12 saat havada kalarak 2 bin 250 kilometre yol katetti. Uçak, yolculuk boyunca yaklaşık 300 kilometrede bir iniş yaptı.

15 metre kanat açıklığına sahip Alia, yaklaşık 3 yıllık geliştirmenin ardın, geçtiğimiz günlerde test uçuşlarına başlamıştı.

Kısa süre içerisinde aktif şarj istasyonu sayısını 60'a çıkaracak olan Beta Technologies, mevcut elektrikli ulaşım modlarını desteklemeye hazır olacak bir şarj ağı oluşturmak istiyor.

Şirket, aynı zamanda Alia'nın dikey iniş kalkış yapabilen versiyonları üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Alia, daha uzun yolculuklar yapma potansiyeline sahip ilk elektrikli uçak değil. Kasım 2021'de Wright Electric, 1287 km altındaki uçuşlardan kaynaklanan tüm emisyonları ortadan kaldırmak için 100 koltuklu yeni bir elektrikli uçak konsepti tanıtmıştı.

Ayrıca şu anda 70'in üzerinde havacılık şirketi 2024 yılına kadar elektrikli hava araçlarının ilk uçuşunu planlıyor.