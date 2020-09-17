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    Elektrikli uçan taksi Volocity'nin ilk biletleri satışa çıktı: İşte bilet fiyatları

    Alman kuruluşu Volocopter'ın, gelecekte hava taksi hizmetleri için geliştirdiği yeni uçan taksisi VoloCity, ilk yolcularını bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 13:48
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 13:48
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    Elektrikli uçan taksi Volocity'nin ilk biletleri satışa çıktı: İşte bilet fiyatları

    Alman kuruluşu Volocopter, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, dünyanın ilk hava  taksisini ürettiklerini açıklamıştı.

    Siyah ve beyaz tasarımıyla dikkat çeken ve iki adet yolcu kapasitesine sahip VoloCity isimli uçan taksi, geçtiğimiz yıl eylül ayında Helsinki Havalimanı'nda başarıyla test edilmişti.

    Elektrikli uçan taksi VoloCity test edildi VİDEO

    İLK BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

    10 yıllık bir geliştirme aşamasından geçen iki koltuklu elektrikli uçak, gerekli izinleri aldığında kentsel alanlarda hava taksi hizmetleri için kullanıma sunulacak.

    Projenin doğru yönde ilerlediğini göstermek isteyen Alman firma, elektrikli uçağın ilk biletlerini şimdiden satışa çıkardı.

    Yaklaşık 15 dakika sürecek yolculuk için 300 euroluk bir fiyat belirleyen Volocopter şirketi, her yolcuya seyahatlerinin bir video kaydı  ile birlikte kişiselleştirilmiş bir sertifika verecek.

    volocity

    Volocopter'ın ilk ticari uçuşunun, önümüzdeki 2 yıl içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu nedenle şimdiden bilet alırsanız, ilk uçuş için oldukça fazla beklemeniz gerekecek.

    ŞEHİR İÇİNDE KULLANILACAK

    Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni uçan taksi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 35 kilometre menzile kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu menzil ilk başlarda size biraz düşük gelse de uçan taksinin amacının, şehir içi yolcu taşımacılığı olduğunu hatırlatalım.

    VoloCity ile yolculuk yapmak ise sandığınız kadar tehlikeli değil. Araç, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın uyguladığı yerel güvenlik standartlarının tamamını karşılıyor.

    Bu nedenle tamamen yasal olarak yolcu taşımacılığı yapacak bu yeni hava aracı, gerekli altyapıların sağlanmasından sonra hizmet vermeye başlayacak.

    volociry

    Instagram: @eshteknoloji

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