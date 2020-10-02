Elektronik imza nedir? E-imza nasıl alınır?

Elektronik ortamlarda kullanımı yaygınlaşan e-imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.

Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik imza, elektronik olarak yapılan işlemler sırasında gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. Yani elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde, kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garanti eder.

E-imza nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Yasası'nda güvenli elektronik imza, "münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan imzadır." şeklinde tanımlanmaktadır.

E-imza hangi alanlarda kullanılır?

Kamu ve özel sektör farkı gözetmeksizin yüksek bilgi güvenliğinin gerekli olduğu tüm sektörlerde e-imza kullanılmaktadır. Finans kuruluşları, bayilikle çalışan sigorta firmaları, kamu kuruluşları ve üniversiteler e-imzanın herkesçe bilinen kullanıcıları gibi görünseler de günümüzde her alan ve her sektörde kendine kullanım alanı bulmuş ve yaygınlaşmıştır.

E-imza nasıl alınır?

E-imza almak oldukça kolay. Güvenli elektronik imza sadece nitelikli elektronik sertifika ile sağlanıyor. Nitelikli Elektronik Sertifika almak için başvurulabilecek yerler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sayfasında yayınlanıyor.

E-imza nerelerde kullanılır?