Bir TikTok kullanıcısı, derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde evinin ve dolapların kilidini anahtarsız açabiliyor.

Deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler sayesinde insanlar; kredi kartı, kimlik kartı ve anahtarlık taşımak zorunda kalmıyor. Ayrıca bu çipler sayesinde tren bileti bile alınabiliyor.

Uzmanlar, çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kulanılabileceği riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

Tüm bu uyarıları dikkate almayan bir TikTok kullanıcısı, derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde evinin kapısını ve diğer dolapları anahtarsız açabiliyor.

9 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

TikToker, 9 milyondan fazla görüntülemeye sahip ilk viral TikTok videosunda, implantı yerleştirirken bandajlı elini gösterdi ve ardından bunun nasıl çalıştığını uygulamalı olarak izleyicilerine aktardı.

Eline çip yerleştirerek kapıları açan kadın - VİDEO



Çipin başarılı bir şekilde çalışması için, kadının başparmağı ve işaret parmağı arasındaki bölgeyi ilgili yere taratması gerekiyor.

Video yayınlandığından bu yana 1,4 milyondan fazla görüntüleme ve yaklaşık 90 bin beğeni alan kadın, şimdiden popüler olmayı başardı.

Bazı kullanıcılar, yorumlarda çipin çok gereksiz olduğunu savunurken, bazı TikTok kullanıcıları ise bunun faydalı olabileceği konusunda birleşti.