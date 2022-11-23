Elon Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu

Elon Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti, 2022'de 100 milyar dolar eridi.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti, 2022'de rekor düşüş gördü. Musk 100 milyar dolar kaybederken, net serveti 169,8 milyar dolara indi.

100 milyar dolar kaybeden ilk insan Elon Musk

Bu miktar Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde şimdiye kadar kaydedilen en sert düşüş oldu. Böylece Musk, 100 milyar dolar kaybeden ilk insan olarak kayıtlara geçti.

Eşi benzeri görülmemiş düşüş, Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla'nın, yükselen hammadde maliyetleri ve tedarik zinciri bozuklukları nedeniyle zor durumda kalmasını yansıtıyor.

Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri, pazartesi günü kapanışta yüzde 6,8 düşerek 167,87 dolara geriledi ve Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.