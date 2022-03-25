Elon Musk, 2024'te ilk dolar trilyoneri olacak

Elon Musk'ın sahip olduğu mal varlığı ile ilgili dikkat çeken araştırmaya göre, Tesla CEO'su sadece 2 yıl sonra dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, 257 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda.

DOLAR TRİLYONERİ OLMASINA 2 YIL KALDI

Yeni bir araştırmaya göre, Elon Musk'ın mal varlığı 2017 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 129 artıyor.

Bu istatistik devam ederse, 2024 yılına geldiğimizde Elon Musk 1.38 trilyon dolarlık servetiyle düyanın ilk dolar trilyoneri olarak tarihe geçecek.

Elon Musk'ın en sıkı rakibi olan Amazon kurucusu Jeff Bezos'un ise 2030 yılında 1 trilyon dolar servete sahip olması bekleniyor.