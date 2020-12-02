Elon Musk: 6 yıl içinde Mars'a insan göndereceğiz

SpaceX’in sahibi Elon Musk, 6 yıl içinde Mars'a insan gönderileceğini, şanslı olmaları durumunda bu sürenin 4 yıla inebileceğini söyledi.

NASA ve SpaceX gibi uzay şlrketleri, gelecekte önce Ay'a gidip, ardından buradan Mars'a yolculuk etmek ve kızıl gezegende bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceX’in sahibi Elon Musk, Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı.

"6 YIL İÇİNDE MARS'A İNSAN GİDECEK"

Almanya’nın başkenti Berlin’deki ‘Axel Springer Ödülleri’nde görüntülü konuşmaya katılan Musk, “Muhtemelen 6 yıl içinde Mars'a ilk insan gidecek. Şanslıysak belki 4 yıl sonra.” dedi.

Musk ayrıca, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

STARSHIP ROKETİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Tamamen inşa edilip test edildikten sonra Starship uzay aracı ve Super Heavy roketi, 100 kadar insan ve kargoyu önce Dünya yörüngesine, ardından Ay'a ve daha sonra da Mars'a taşıyabilen, yeniden kullanılabilir bir uzay taşıma sistemi olacak.

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