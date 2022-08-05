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    Elon Musk: ABD, 18 ay resesyon yaşayacak

    Amerikalı teknoloji milyarderi, "En yüksek enflasyonu geride bıraktık. Durgunluk yaşayacağız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 16:23
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    Elon Musk: ABD, 18 ay resesyon yaşayacak

    Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD ile ilgili resesyon açıklamalarını sürdürüyor.

    ABD ekonomisinde durgunluk endişeleri, enflasyonun yükseldiği bir dönemde gün geçtikçe artıyor.

    ABD'de resesyon endişesi

    Washington yönetimi, faiz oranlarını yükselterek hayat pahalılığına engel olmaya çalışıyor.

    Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında konuşan Musk ise ABD'nin resesyona doğru yol aldığını ifade etti.

    "Durgunluk yaşayacağız, 18 ay sürecek"

    Musk, "Makroekonomik tahminler yapmak felaket için bir reçetedir, ancak tahminim en yüksek enflasyonu geride bıraktığımız ve bir durgunluk yaşayacağımız yönünde." dedi.

    Sadece tahminde bulunduğunu ve bunun tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu dile getiren Musk, "Ama tahmin ediyorum ki 18 ay hafif bir durgunluk olacak." ifadesini kullandı.

    Elon Musk: ABD, 18 ay resesyon yaşayacak #1

    Enflasyon tahmini: Hızlı bir şekilde düşecek

    Business Insider'ın aktardığına göre, teknoloji milyarderi, ABD'de enflasyonun "hızla düşmesini" beklediğini de sözlerine ekledi.

    Elon Musk, bu yılın başlarında Tesla'nın, beyaz yakalı personelinin yüzde 10'unu işten çıkaracağını söylemişti.

    Rakip otomobil üreticisi Ford, yaklaşık 8 bin çalışanın görevine son vermeye hazırlanıyor.


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