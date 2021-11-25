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Elon Musk açıkladı: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum

Elon Musk açıkladı: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi.