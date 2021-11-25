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    Elon Musk açıkladı: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum

    Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi.
    • REUTERS
    • 25.11.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 08:47
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    Elon Musk açıkladı: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.

    Tek bir paylaşımı ile piyasaları altüst etmeyi başaran Musk, “Tweetlerimin en az yüzde 50'si porselen taht üstünden atıldı.” dedi.

    65 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

    Musk daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise “Bu bana teselli veriyor” sözleriyle açıkladı.

    Musk'ın Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.

    Elon Musk açıkladı: Tweet lerimi tuvalette atıyorum #1

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