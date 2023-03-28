Elon Musk açıkladı! Twitter anketlerinde yalnızca doğrulanmış hesaplar oy kullanabilecek Elon Musk, 15 Nisan'dan itibaren Twitter anketlerinde yalnızca doğrulanmış hesapların oy kullanabileceğini söyledi

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Anketlerde sadece onaylı hesaplar oy kullanabilecek

Elon Musk, 15 Nisan'dan itibaren Twitter anketlerinde yalnızca doğrulanmış hesapların oy kullanabileceğini söyledi.

Musk ayrıca, Twitter'daki hesaplardan gelen bir tweet akışını görüntüleyen Twitter'ın "Sana özel" sekmesinde, yalnızca doğrulanmış hesaplardan gelen paylaşımların yer alacağını açıkladı.

Twitter Blue Türkiye fiyatı

Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor.

Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.