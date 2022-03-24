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    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı

    Elon Musk, ilk Tesla Model Y araçlarını sahiplerine teslim ettiği Berlin fabrikasının açılışında dans etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:13
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    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada nihayet amacına ulaştı.

    Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

    Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında geçen yıl üretime başlayacaktı. Ardından yerel makamlardan geciken onaylar, fabrikanın açılışını günümüze kadar erteledi.

    TESLA'NIN ALMANYA FABRİKASI SONUNDA AÇILDI

    Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikası, aylar süren bekleyişin ardından açıldı.

    3 binden fazla çalışanı bulunan Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #1

    ELON MUSK DANS EDEREK KUTLADI

    Elon Musk, ilk Tesla Model Y araçlarını sahiplerine teslim ettiği Berlin fabrikasının açılışında dans etti. O anlar kameralara böyle yansıdı:

    Elon Musk, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasının açılışında dans etti - VİDEO

    YILDA 500 BİN ARAÇ ÜRETECEK

    Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, 2 yılda inşa edildi.

    Fabrika, Tesla'ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor. 5 milyar euroya mal olan fabrikanın, 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

    elon musk

    elon musk

    elon musk

    elon musk

    elon musk

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #7

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #8

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #9

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #10

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #11

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #12

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #13

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı #14


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