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    Elon Musk: Apple ve Google'a karşı alternatif telefon yapabilirim

    Elon Musk, Apple ve Google'a karşı alternatif bir telefon üretebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:25
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    Elon Musk: Apple ve Google'a karşı alternatif telefon yapabilirim

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, gelecekte akıllı telefon işine girebilir.

    Şu anda dünya genelinde ağırlıklı olarak Google'ın Android ve Apple'ın iOS işletim sistemleri kullanılıyor.

    Podcast sunucusu Liz Wheeler, "Apple ve Google uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmeli. Ülkenin yarısı taraflı ve gözetleme yapan iPhone'la Android'i seve seve terk eder. Bu adam Mars'a giden roketler yapıyor. Akıllı telefon üretmesi zor olmamalı" diye bir tweet paylaştı.

    Elon Musk: Akıllı telefon üretebilirim

    Söz konusu paylaşıma yanıt veren Musk, "Umarım iş o noktaya gelmez. Fakat evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir telefon üretebilirim." ifadelerini kullandı.

    Platformda ifade özgürlüğü istediğini söyleyen Musk'ın yaptığı değişikliklerin ardından Twitter'ın, söz konusu mağazalardaki geleceği tartışılır hale gelmişti.

    Twitter'ın eski güvenlik ve güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, yönergelere uyulmaması halinde sosyal medya platformunun uygulama mağazalarından kaldırılabileceğini ifade etmişti.

    elon musk twitter


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