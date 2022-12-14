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    Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil

    Elon Musk, Tesla'nın hisselerinde yaşanan keskin değer kaybından sonra dünyanın en zengin insanı unvanını kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 09:34
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    Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil

    Son zamanlarda Tesla hisseleri sert düşüşler yaşamaya başladı. Servetinin büyük bir bölümü bu hisselerden oluşan Elon Musk, dünyanın en zengin insanı koltuğundan inmek zorunda kaldı.

    Lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault, en zenginler listesinde Musk'ı koltuğundan etti ve zirveye yerleşti.

    Elon Musk, 100 milyar dolardan fazla kaybetti

    Geçtiğimiz yıl serveti 270 milyar dolara çıkarak rekor kıran Elon Musk, son bir yılda 100 milyar dolardan fazla kaybetti ve serveti 164 milyar dolara kadar düştü.

    Bernard Arnault'un şu anki serveti ise 171 milyar dolar seviyesinde ve Elon Musk'la farklı açmaya başladı.

    elon musk

    Elon Musk, hisseleri düşüş yaşayan Tesla'nın CEO'su ve yüzde 14'lük payıyla en büyük hissedarı konumunda. Musk ayrıca, ekim ayında 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı.

    Ünlü milyarder, aynı zamanda 100 milyar dolar kaybeden dünya üzerindeki tek insan konumunda.

    elon musk


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