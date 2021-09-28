Elon Musk: Çip sıkıntısı seneye bitebilir

Tesla CEO'su Elon Musk, küresel düzeyde devam eden yarı iletken krizinin gelecek yıl biteceğini açıkladı.

İtalya'daki bir teknoloji etkinliğine online katılım gösteren ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çip sorununun 'kısa vadeli' olacağını düşündüğünü belirtti.

"BİRÇOK ÇİP İMALAT TESİSİ İNŞA EDİLİYOR"

Reuters'ın haberine göre Elon Musk, "İnşa edilmekte olan çok sayıda çip imalat tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi.

ÇİP ÜRETİM DEVLERİ DE YENİ TESİS KURACAK

Daha önce, Intel ve TSMC gibi çip üretim devleri ABD’de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı ancak bu tesislerin önümüzdeki bir kaç yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Otomotivde çip ve hammadde krizinin faturası ağırlaşıyor. Markalar yıl sonu satış tahminlerini birbiri ardına düşürürken, ihracatta ise 3. kez hedef aşağı çekildi. Yaşanan gelişmeler, tedarik sanayisinde de sipariş iptallerine neden oluyor.