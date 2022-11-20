Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter hesabını yeniden açtı

Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden aktif etti.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı ankettei takipçilerine "Trump geri dönsün mü?" diye sordu.

15 milyondan fazla oy kullanıldı

Elon Musk'ın anketine 15 milyondan fazla oy kullanıldı ve yüzde 51,8'lik kesim "evet" oyu kullandı.

Donald Trump'ın hesabı yeniden açıldı

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabı yeniden açtı.

Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

"Geri dönmeyeceğim"

Öte yandan Trump, cumartesi günü yapılan bir video röportajında, Twitter'a dönmek için herhangi bir neden görmediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hafta içinde Truth Social'da olacağım. Elon Musk'ı severim, onun yaptıklarını beğeniyorum. O mükemmel bir birey. Ben Beyaz Saray'dayken Twitter için çok şey yaptık. Twitter tarafından bana yapılan muamele beni hayal kırıklığına uğrattı ve geri dönmeyeceğim."