Elon Musk, dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemini devreye aldı Elon Musk, dünyanın en büyük Nvidia ekran kartlı süper bilgisayarı 'Colossus'u devreye aldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Elon Musk'ın xAI girişimi tarafından geliştirilen ve dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemi olarak adlandırılan Colossus, yapay zeka alanında yeni bir çığır açıyor.

100.000'den fazla NVIDIA H100 ekran kartıyla donatılan Colossus, yapay zeka modellerini eğitmek için muazzam bir hesaplama gücü sunuyor.

Bu gelişme, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

Elon Musk, dünyanın en büyük Nvidia ekran kartlı süper bilgisayarı 'Colossus'u devreye aldığını açıkladı.

Bu devasa süper bilgisayar, firmanın yapay zeka modeli Grok'u eğitmek için kullanılacak.

Grok, OpenAI'nin GPT-4 modeline rakip olarak geliştiriliyor ve ilk etapta Musk’ın X sosyal medya platformunun ücretli abonelerine sunuluyor.

Birçok Tesla uzmanı, Grok'un gelecekte Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yapay zeka beyni olacağını tahmin ediyor.

Colossus'un gücü, sadece mevcut durumuyla sınırlı değil. Musk'ın iddialı planları, Colossus'u daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Ünlü milyarder, önümüzdeki aylarda Nvidia'nın yeni nesil H200 serisi işlemcilerinden 50.000 adet daha ekleyerek, sistemin işlem kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

GROK-3 YAKINDA GELİYOR

Grok-3isimli yeni yapay zeka modelinin Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu modelin, dünyanın en güçlü AI modeli olması öngörülüyor.

Musk, 15.000 Nvidia H100 ile eğitilen Grok-2'nin ilk beta sürümünü geçtiğimiz ay kullanıcılara sunmuştu ve bu sürüm şimdiden yapay zeka büyük dil modelleri arasında önemli bir yer edinmiş durumda.

EKRAN KARTI SAVAŞLARI

Yapay zeka alanındaki rekabet, son dönemde donanım savaşına dönüşmüş durumda. Özellikle Nvidia'nın yüksek performanslı grafik işlemcileri (GPU), yapay zeka modellerini eğitmek için vazgeçilmez hale geldi. Bu durum, teknoloji devlerini büyük bir GPU arayışına itti.

Elon Musk'ın elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sadece araç üretmekle kalmıyor. Şirket, kendi yapay zeka süper bilgisayarı Dojo'yu geliştirerek bu alanda da önemli adımlar atıyor.

Tesla'nın elinde bulunan 35.000 adet Nvidia GPU, Dojo'nun gücünü artırmak için kullanılıyor. Yıl içinde bu sayının daha da artırılması ve Dojo'ya eklenmesi bekleniyor.

Sosyal medya devi Meta (eski adıyla Facebook) da yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mark Zuckerberg'in açıklamalarına göre, şirketin halihazırda 350.000 adet Nvidia H100 GPU'su bulunuyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 600.000'e ulaşması hedefleniyor.

Yapay zeka alanında söz sahibi olan diğer büyük teknoloji şirketleri olan Microsoft, OpenAI ve Amazon ise GPU sayıları konusunda daha temkinli davranıyor.

Bu şirketlerin de büyük miktarlarda Nvidia GPU'su satın aldığı biliniyor ancak kesin sayılar açıklanmıyor.

NEDEN NVIDIA GPU'LARI TALEP GÖRÜYOR

Nvidia'nın GPU'ları, yapay zeka modellerini eğitmek için ideal olduğu için bu kadar büyük bir ilgi görüyor.

Bu işlemciler, paralel hesaplama yetenekleri sayesinde büyük veri setleri üzerinde karmaşık işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, Nvidia'nın yapay zeka yazılımları ve araçları da GPU'ların performansını daha da artırıyor.