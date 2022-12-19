Elon Musk dur durak bilmiyor! İşte yeni Twitter yasağı...

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter yeni özelliği ile herkesi şaşkına çevirdi. Elon Musk, yeni Twitter yasağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Twitter'ı satın aldıktan sonra, aldığı kararlarla milyonlarca insanın tepkisini üzerine çeken Elon Musk, bir yenilik daha duyurdu.

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, yaklaşık 260 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip.

Geniş bir sosyal medya ağı olan Twitter'da her geçen gün yeni bir yenilik gelmeye devam ediyor. Ancak bu kez kullanıcılar çok şaşıracak.

Son olarak Twitter üzerinden istifa edip etmeyeceğine yönelik anket yapan Elon Musk, çıkardığı twitter yasağı ile bütün tepkileri üzerine çekti.

Yeni Twitter yasağı

Twitter şirketinden bazı platformlara karşı link paylaşım yasağı getirildiği açıklandı. Twitter, artık kullanıcıların Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post gibi platformların linklerinin paylaşımına izin vermeyecek.

Hem Tweet hem de hesap düzeyinde ihlal edenlere karşı işlem yapılacağı belirtildi.

İlk etapta Tweet’in silinmesi istenecek. Durumun tekrar etmesi halinde ise hesabın geçici olarak askıya alınması ve kilitlenmesine kadar gidilecek.

Bir Tweet içerisinde veya kendi profil sayfamızdaki biyografi alanında yaptığımız “Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz @kullanıcıadı” benzeri paylaşımlar direkt olarak ihlalden sayılacak.

Ayrıca kullanıcılar artık Linktree veya Lnk.bio gibi üçüncü taraf bağlantı toplayıcılara bağlanmasına izin verilmeyecek.

Yasaktan etkilenen sosyal platformlar