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    Elon Musk duyurdu: Twitter'a altın ve gri tik geliyor

    Elon Musk, şirket hesaplarının altın, hükümet hesaplarının ise gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:42
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    Elon Musk duyurdu: Twitter'a altın ve gri tik geliyor

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

    Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini 29 Kasım'a kadar duraklatmıştı.

    Twitter'a altın ve gri tik geliyor

    Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ın Twitter Blue programını gelecek hafta başlatacağını duyurdu.

    Musk, şirket hesaplarının altın, hükümet hesaplarının ise gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirtti. Öte yandan, normal kullanıcılar klasik mavi tik almaya devam edecek.

    Musk ayrıca, Twitter'ın önümüzdeki hafta içinde yeni doğrulama işaretleri hakkında çok daha ayrıntılı bir açıklama yayınlayacağını sözlerine ekledi:

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