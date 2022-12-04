Elon Musk, Edward Snowden ve Julian Assange hakkında anket başlattı

Yeni anket düzenleyen Musk, ABD'nin sırlarını ortaya dökmekle suçlanan iki isimle ilgili soru yöneltti.

Twitter CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunu aktif bir şekilde kullanmasıyla öne çıkıyor.

Platformda çeşitli anketler düzenleyen Musk'ın son sorusu, ABD'nin sırlarını ifşa etmekle suçlanan iki kişi hakkında oldu.

Twitter'da yeni anket

Musk, eski ABD istihbarat çalışanı Edward Snowden ve WikiLeaks'in kurucu ortağı Julian Assange'ın affedilip affedilmemesi gerektiğine dair bir Twitter anketi yayınladı.

Ön sonuçlar, Casusluk Yasası kapsamında suçlamalarla karşı karşıya olan ikilinin serbest kalmasına izin verilmesi konusundaki desteği gösteriyor.

Musk'tan Assange ve Snowden sorusu

Musk, "Bir fikir belirtmiyorum ama bu anketi yapmaya söz verdim. Assange ve Snowden affedilmeli mi?” diye sordu.

2,2 milyondan fazla oyun kullanıldığı ankete katılanların yüzde 80,3'ü "evet", yüzde 19,7'si "hayır" dedi.

Snowden, gizli belgeleri sızdırdı

Snowden, 2013'te ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Amerika'daki sivilleri hedef alan gözetim operasyonlarını ortaya çıkaran çok sayıda gizli belgeyi sızdırdı.

Aynı isim, daha sonra ABD'den Hong Kong'a ve ardından kısa süre önce Rus pasaportu aldığı Rusya'ya kaçtı.

39 yaşındaki Snowden, ABD'de Casusluk Yasası kapsamında 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek üç suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca, potansiyel olarak cezayı daha da ağır hale getiren başka suçlarla da itham edilebilir.

Assange, ABD'ye iade edilmekle karşı karşıya

Assange, 2010 yılında WikiLeaks'in ABD güçleri tarafından Irak ve Afganistan'da işlendiği iddia edilen savaş suçlarını ortaya çıkaran gizli belgeler yayınladığında, Washington yönetiminin hedefi haline geldi.

Şu anda İngiltere'deki Belmarsh Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Avustralya doğumlu yayıncı, ABD'ye iade edilmekle karşı karşıya.