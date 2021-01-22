Elon Musk, en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar verecek

Elon Musk, en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar verecek

Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Şu anda dünyanın gündemi her ne kadar koronavirüs pandemisi olsa da gelecekte Dünya'yı bekleyen daha tehlikeli sorunlar da var.

Bu sorunlardan en önemlisi ise küresel ısınma. Her yıl dünya genelindeki ortalama sıcaklıkların yükseldiği ve kutupların eridiği bilinen bir gerçek.

Gezegenimizin dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim Elon Musk oldu.

100 MİLYON DOLAR BAĞIŞLAYACAK

Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk, söz konusu bağış açıklamasını Twitter üzerinden yaptı ve konuyla ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını belirtti.

KARBON YAKALAMA NEDİR

Karbon yakalama sistemi, iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine; yer altına, örneğin tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.