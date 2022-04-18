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    Elon Musk: Evim olmadığı için arkadaşlarımda kalıyorum

    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:12
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    Elon Musk: Evim olmadığı için arkadaşlarımda kalıyorum

    Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, maddi varlıklarının çok fazla dikkat dağıttığını ve esas olarak Mars'a gitmek ve "Dünya için sürdürülebilir enerji üzerinde çalışmak" gibi daha yüksek hedefleri olduğunu söylemişti.

    Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, geçtiğimiz aylarda son evini de sattığını duyurmuştu.

    "Arkadaşlarımın odalarında kalıyorum"

    TED konferans başkanı Chris Anderson ile yayınlanan bir video röportajında konuşan Elon Musk, "Evim yok ve kalacak yer olarak arkadaşlarımın boş odalarını kullanıyorum.

    Yatım yok ve tatil de yapmıyorum. Ancak zamandan tasarruf etmek için özel uçağımı sıkça kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

    ELON MUSK

    Ağustos 2021'de, Musk'ın SpaceX'ten kiraladığı 50 bin dolarlık prefabrik küçük bir evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Google'ın kurucu ortağı ve dönemin CEO'su Larry Page, 2015'te Musk Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde bazen kendisine e-posta gönderip, kendisinde kalmak istediğini söylemişti.


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