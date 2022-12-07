Elon Musk, FBI bağlantılı Twitter yöneticisini kovdu

Elon Musk, ABD seçim sansüründeki rolüyle ilgili dosyaların yayınlanmasını engellediği için FBI bağlantılı avukatı işten çıkardı.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Twitter Blue üzerindeki değişiklikler, mavi tik ve gri tik rozetler, yöneticiler dahil çalışanların yarısının işten kavulması ve diğer bazı olaylar, tüm gözleri Twitter'ın üzerine çekti.

Elon Musk, Twitter'ı ifşa etmişti

Elon Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını geçtiğimiz günlerde ifşa etmişti.

Twitter'ın, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine, Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeler yayınlanmıştı.

FBI ile bağlantılı yöneticiyi kovdu

Elon Musk, ABD seçim sansüründeki rolüyle ilgili dosyaların yayınlanmasını engellediği için FBI bağlantılı avukatı işten çıkardı. Jim Baker, Twitter tarafından işe alınmadan önce FBI'ın baş danışmanıydı.

Gelen bilgilere göre Baker, bu belgeleri inceledikten sonra yayınlanmasını bilerek geciktirmeye çalıştı.